M**a поселит свой ИИ в «зелёный» дата-центр стоимостью $800 млн

Корпорация M**a, по сообщению Bloomberg, построит в Индиане (США) один из своих первых дата-центров, специально спроектированных для генеративного ИИ. Ожидается, что затраты на реализацию этого масштабного проекта составят приблизительно $800 млн. Об инициативе объявили губернатор штата Индиана и руководители M**a. ЦОД расположится в центре River Ridge в Джефферсонвилле, заняв площадь около 65 тыс. м2. Планируется, что объект будет получать питание исключительно от возобновляемых источников энергии. Дата-центр будет оснащён стойками высокой плотности. Говорится о применении собственных чипов и сторонних ускорителей. Серверы и сетевые компоненты будут использовать одну и ту же физическую инфраструктуру. Жидкостное охлаждение планируется реализовать по схеме Direct-to-chip.

Источник: 3dnews.ru