M**a предоставит сторонним производителям свою ОС для VR-гарнитур

M**a сообщила о намерении открыть операционную систему, на которой работают устройства смешанной реальности Quest сторонним производителям оборудования, чтобы обеспечить «больше выбора для потребителей и более широкую экосистему для разработчиков». Источник изображения: M**a

Источник: 3dnews.ru