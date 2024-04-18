M**a представила Llama 3 — большую языковую модель нового поколения, которую без лишней скромности называет «самой способной LLM с открытым исходным кодом». Компания выпустила две версии: Llama 3 8B и Llama 3 70B соответственно с 8 и 70 миллиардами параметров. По словам компании, новые ИИ-модели значительно превосходят соответствующие модели прошлого поколения и являются одними из лучших моделей для генеративного ИИ из ныне существующих. Источник изображения: vecstock / freepik.com

Источник: 3dnews.ru