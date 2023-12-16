Майнинговые карты AMD BC-250 на бракованных чипах от Sony PlayStation 5 всплыли на eBay

Видеокарта AMD BC-250 была своего рода чудовищем Франкенштейна — она оборудовалась негодными чипами для Sony PlayStation 5 и предназначалась для добычи криптовалют. Пока майнинг на видеокартах был выгодным делом, некоторые компании производили такое оборудование в больших масштабах на любых чипах, но теперь это скорее музейный экспонат, и он обнаружен на eBay, причём по высокой цене. Источник изображений: ebay.com

Источник: 3dnews.ru