Майская выручка TSMC в годовом сравнении выросла на 30,1 % до $7,1 млрд

По итогам прошлого месяца тайваньская компания TSMC, остающаяся крупнейшим контрактным производителем чипов планеты, смогла увеличить свою выручку в годовом сравнении на 30,1 % до $7,1 млрд. В последовательном сравнении наблюдалось её снижение на 2,7 %. Источник изображения: IBM

Источник: 3dnews.ru