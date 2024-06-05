Майский отчёт по разработке микроядерной ОС Redox на Rust

3 июня разработчики ОС Redox опубликовали ежемесячный публичный отчёт о прогрессе в разработке за май 2024.

COSMIC. Джереми Соллера (разработчик из System76, а так же разработчик COSMIC в Redox, ссылка на персональный гитхаб) занимался заменой компонентов с Orbital на собственные COSMIC-аналоги, и теперь COSMIC-файлы, COSMIC-редактор и COSMIC-терминал являются постоянной частью рабочего стола Redox:

У нас все еще есть несколько ошибок при выходе из приложений, но в остальном они работают без сбоев и выглядят великолепно!

Джереми Соллера (разработчик из System76, а так же разработчик COSMIC в Redox, ссылка на персональный гитхаб) занимался заменой компонентов с Orbital на собственные COSMIC-аналоги, и теперь COSMIC-файлы, COSMIC-редактор и COSMIC-терминал являются постоянной частью рабочего стола Redox: Обновление инструментария. Собственная ветка Rust была обновлена ​​до версии от 11 мая 2024 г. Исправлено множество проблем с программами, требующими последней версии Rust.

Собственная ветка Rust была обновлена ​​до версии от 11 мая 2024 г. Исправлено множество проблем с программами, требующими последней версии Rust. Улучшения самостоятельного хостинга. Порт компилятора Rust был обновлен для соответствия версии собственного кросс-компилятора Rust.

Порт компилятора Rust был обновлен для соответствия версии собственного кросс-компилятора Rust. Обновлён собственный порт LLVM.

Обновление Mesa3D. Собственная ветка Mesa3D была обновлена ​​до последней стабильной версии 24.0.8.

Собственная ветка Mesa3D была обновлена ​​до последней стабильной версии 24.0.8. Программная часть. Одним из участников разработки, Риббоном (Ribbon, ссылка на персональный гитхаб), упаковано больше программ, утилит и инструментов Cargo.

Для справки: Redox это unix-подобная микроядерная операционная система, написанная на языке программирования Rust с акцентом на безопасность и высокую производительность. При разработке использовался опыт таких ядер и операционных систем, как SeL4, Minix, Plan 9 и BSD. В качестве цели ставится создание экосистемы, похожей на GNU или BSD, но создаваемой на безопасном для памяти языке и с использованием актуальных для 2010-х годов технологий. Среди сопутствующих компонентов особо выделяются:

микроядро, выполненное по типу ядра MINIX;

библиотека Newlib для программ на Си (аналог glibc);

драйверы работают в пространстве пользователя;

имеется опционально включаемый GUI — Orbital;

Ion shell — базовая библиотека для оболочек и выполнения команд в Redox, а также оболочка по умолчанию;

файловая система TFS, аналог ZFS;

пакетный менеджер Magnet;

менеджер памяти Ralloc.

Проект существует и активно развивается с 2015 года, распространяется по лицензии MIT.

Источник: linux.org.ru