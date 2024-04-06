Макеты интерфейса инсталлятора и диалога открытия файлов от проекта GNOME

Разработчики GNOME подвели итоги работы, проведённой в проекте за последнюю неделю. Мэйнтейнер файлового менеджера Nautilus (GNOME Files) опубликовал планы по созданию реализации интерфейса выбора файлов (Nautilus.org.freedesktop.impl.portal.FileChooser), который может применяться в приложениях вместо диалогов открытия файлов, предоставляемых GTK (GtkFileChooserDialog). По сравнению с реализацией из GTK в новом интерфейсе будет обеспечено более близкое к GNOME поведение и визуальное оформление, а также будут задействованы элементы и расширенные возможности платформы GNOME, такие как libadwaita и пометка избранных файлов звёздочкой.

Сэм Хьюитт (Sam Hewitt), дизайнер интерфейса из проекта GNOME, опубликовал макет интерфейса исталлятора для операционных систем.

Проведена работа по обеспечении вывода на печать для WebKitGTK и Epiphany/GNOME Web, используя Freedesktop-портал Print, который позволит организовать печать при установке из flatpak-пакета.

Для дисплейного менеджера GDM и оболочки GNOME Shell предложены изменения с реализацией защищённого режима блокировки экрана, при котором отмонтируется зашифрованный домашний каталог и ключи для его шифрования удаляются из памяти (во время блокировки данные не остаются в расшифрованном виде). Возможность доступна для систем, использующих сервис systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами.

Опубликован выпуск пакета Junction 1.8 с реализацией интерфейса выбора приложений, показываемого для выбора обработчика при попытке открытия файла или сcылки. Новая версия построена на базе GNOME 46 и предлагает улучшенную поддержку портретного режима и сенсорных экранов для мобильных устройств.

Подготовлен первый бета-выпуск набора привязок для разработки компонентов GNOME на языке TypeScript.



Источник: opennet.ru