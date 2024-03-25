Известный журналист Марк Гурман (Mark Gurman) раскритиковал иск Минюста США к компании Apple, обратив внимание на странные и надуманные претензии, в то время как по его мнению у компании хватает реальных недостатков. Источник изображения: Bangyu Wang / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru