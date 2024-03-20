Маркетплейс ИИ-чат-ботов OpanAI заполонили контрафактные боты

GPT Store, официальная торговая площадка OpenAI для ИИ-чат-ботов GPT, основанных на моделях генеративного ИИ OpenAI, переполнена потенциально нарушающими авторские права приложениями, пишет TechCrunch. В частности, здесь можно найти GPT, которые позволяют создавать произведения искусства в стиле Disney и Marvel, но служат не более чем средствами доступа к сторонним платным сервисам и рекламируют себя как способные обходить инструменты обнаружения ИИ-контента, такие, как Turnitin и Copyleaks. Источник изображения: BoliviaInteligente/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru