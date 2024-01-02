Марсоход Curiosity снял целый день на Красной планете во время вынужденной передышки

В ноябре NASA на время потеряло связь с марсианскими роверами и орбитальными аппаратами из-за произошедшего соединения Марса с Солнцем, когда последнее оказалось между Землёй и Красной планетой. Тем не менее, аппараты продолжали работать в автономном режиме. Так марсоход Curiosity продолжал вести съёмку окружающего мира с помощью камер Hazard Avoidance Camera (Hazcam), в результате чего мы может увидеть весь марсианский день в виде слайдшоу. Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

Источник: 3dnews.ru