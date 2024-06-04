Широкий обод колёс марсохода NASA Perseverance приводит к тому, что туда попадают и надолго остаются камни и камушки, которых в NASA в шутку стали называть питомцами ровера. Один такой «питомец» сопровождал марсоход около года. Несколько дней назад на обод колеса попал новый камень, которому дали имя в честь актёра и спортсмена Дуэйна «Скалы» Джонсона (Dwayne Rock Johnson). Источник изображения: interestingengineering.com

Источник: 3dnews.ru