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Маск может уйти из Tesla, если акционеры не одобрят выплату ему $56 млрд

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм (Robyn Denholm) обратился в открытом письме к акционерам компании с призывом одобрить гигантский компенсационный пакет для генерального директора Илона Маска на сумму 56 миллиардов долларов. «Очевидно, дело не в деньгах», — пишет Денхолм. Источник изображения: Copilot
Источник: 3dnews.ru

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