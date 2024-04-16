Массовые увольнения в Tesla связаны с решением отложить на неопределённое время выпуск электромобиля за $25 000

Не так давно агентство Reuters сообщило о принятом Илоном Маском (Elon Musk) решении отказаться от идеи выпуска массового электромобиля за $25 000 в пользу роботизированного такси, но первую часть этого утверждения он позже назвал ложью. И всё же, в этом вопросе важна формулировка — ресурс Electrek утверждает, что проект «народного» электромобиля Tesla заморожен, и массовые сокращения персонала с этим связаны. Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru