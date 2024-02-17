Материнская плата Biostar BIH61-AHA для Intel Raptor Lake получила пять слотов PCI

Компания Biostar представила материнскую плату BIH61-AHA формата АТХ, предназначенную для создания различного индустриального оборудования. Это могут быть системы промышленной автоматизации, Edge-компьютеры, интеллектуальные платформы Интернета вещей (AIoT) и пр. Используется набор логики Intel H610. Возможна установка процессоров Core 12-го, 13-го и 14-го поколений семейств Alder Lake, Raptor Lake и Raptor Lake Refresh в исполнении LGA1700 с показателем TDP до 125 Вт. Доступны два слота для модулей оперативной памяти DDR5-4800/5600 суммарным объёмом до 96 Гбайт.

Источник: 3dnews.ru