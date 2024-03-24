Материнская плата Topton N9 получила восемь портов 2.5G Ethernet и процессор Intel со встроенной графикой AMD

Известный сетевой источник momomo_us обнаружил необычную материнскую платы китайского бренда Topton, продукция которого распространяется через платформы вроде AliExpress, Amazon или Newegg. Речь идёт о материнской плате Topton N9, которая оснащена сразу восемью скоростными интерфейсами 2.5G Ethernet (скорость передачи данных до 2,5 Гбит/с) и предназначена для использования в составе NAS. Источник изображений: AliExpress

Источник: 3dnews.ru