Maxsun представила кавайную материнскую плату B760M Cross

Китайский производитель видеокарт и материнских плат Maxsun выпустил B760M Cross — плату с оформлением в стиле аниме с розово-голубой цветовой гаммой и изображением анимешного чиби-персонажа на задней панели. Плата имеет 4 слота DDR5, 3 слота M.2, порты USB 3.2 Gen 2×2, Wi-Fi 6 и ориентирована на поклонников аниме. Источник изображения: Maxsun

Источник: 3dnews.ru