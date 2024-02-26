MClient 7.0

После двух лет разработки состоялся выпуск новой старшей версии MClient — программы для просмотра электронных словарей. Ориентирована на профессиональных лингвистов, но может использоваться и всеми, кто изучает иностранные языки. Статус — бета, но достаточно стабильная для повседневного использования.
Чем эта программа отличается от GoldenDict и большинства других?
- табличный вид;
- упорядочивание словарных вхождений по различным критериям, приоритезация и блокировка отдельных тематик (большинство аналогичных программ с графическим интерфейсом используют веб-движки и не делают различий между соседними словарными вхождениями, т.е. выполняют роль браузера);
- быстрая обработка отдельных словарных вхождений с помощью горячих клавиш (переход с помощью мыши или клавиатуры, копирование ячеек и отдельных блоков, копирование URL ячеек и статьи, если они имеются) – в GoldenDict можно только посимвольно выделить и скопировать нужный фрагмент;
- поддержка Ctrl-C-C и Ctrl-Ins-Ins для быстрой вставки текста из сторонних приложений (например, из веб-браузера, терминала или текстовых редакторов/процессоров);
- приоритетная поддержка multitran.com (поддержка офлайн-словарей хуже, чем в GoldenDict);
- различные мелкие фишки, например, окно истории, открытое по F4, можно этой же клавишей и закрыть, а окно программы минимизируется после копирования терминов из статьи (опционально).
Из нововведений:
- переход на Qt6;
- изменения в логике, позволившие ускорить работу программы и упростить поддержку;
- ограничение высоты строки для слишком длинных словарных вхождений (сейчас для них показывается всплывающее окно); в дальнейшем планируется обеспечить полный просмотр ячеек в качестве опции;
- начальная поддержка демо-версии мультитрана (офлайн) на 1 млн терминов (пока только англо-русское направление, некоторые статьи и термины не видит);
- переход на формат JSON для конфигурационного файла;
- переработаны приоритизация/блокировка тематик и история просмотров;
- прочие мелкие улучшения.
Источник: linux.org.ru