MClient 7.0

После двух лет разработки состоялся выпуск новой старшей версии MClient — программы для просмотра электронных словарей. Ориентирована на профессиональных лингвистов, но может использоваться и всеми, кто изучает иностранные языки. Статус — бета, но достаточно стабильная для повседневного использования.

Скриншот

Чем эта программа отличается от GoldenDict и большинства других?

табличный вид;

упорядочивание словарных вхождений по различным критериям, приоритезация и блокировка отдельных тематик (большинство аналогичных программ с графическим интерфейсом используют веб-движки и не делают различий между соседними словарными вхождениями, т.е. выполняют роль браузера);

быстрая обработка отдельных словарных вхождений с помощью горячих клавиш (переход с помощью мыши или клавиатуры, копирование ячеек и отдельных блоков, копирование URL ячеек и статьи, если они имеются) – в GoldenDict можно только посимвольно выделить и скопировать нужный фрагмент;

поддержка Ctrl-C-C и Ctrl-Ins-Ins для быстрой вставки текста из сторонних приложений (например, из веб-браузера, терминала или текстовых редакторов/процессоров);

приоритетная поддержка multitran.com (поддержка офлайн-словарей хуже, чем в GoldenDict);

различные мелкие фишки, например, окно истории, открытое по F4, можно этой же клавишей и закрыть, а окно программы минимизируется после копирования терминов из статьи (опционально).

Из нововведений:

переход на Qt6;

изменения в логике, позволившие ускорить работу программы и упростить поддержку;

ограничение высоты строки для слишком длинных словарных вхождений (сейчас для них показывается всплывающее окно); в дальнейшем планируется обеспечить полный просмотр ячеек в качестве опции;

начальная поддержка демо-версии мультитрана (офлайн) на 1 млн терминов (пока только англо-русское направление, некоторые статьи и термины не видит);

переход на формат JSON для конфигурационного файла;

переработаны приоритизация/блокировка тематик и история просмотров;

прочие мелкие улучшения.

Источник: linux.org.ru