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MClient 7.0

После двух лет разработки состоялся выпуск новой старшей версии MClient — программы для просмотра электронных словарей. Ориентирована на профессиональных лингвистов, но может использоваться и всеми, кто изучает иностранные языки. Статус — бета, но достаточно стабильная для повседневного использования.

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Чем эта программа отличается от GoldenDict и большинства других?

  • табличный вид;
  • упорядочивание словарных вхождений по различным критериям, приоритезация и блокировка отдельных тематик (большинство аналогичных программ с графическим интерфейсом используют веб-движки и не делают различий между соседними словарными вхождениями, т.е. выполняют роль браузера);
  • быстрая обработка отдельных словарных вхождений с помощью горячих клавиш (переход с помощью мыши или клавиатуры, копирование ячеек и отдельных блоков, копирование URL ячеек и статьи, если они имеются) – в GoldenDict можно только посимвольно выделить и скопировать нужный фрагмент;
  • поддержка Ctrl-C-C и Ctrl-Ins-Ins для быстрой вставки текста из сторонних приложений (например, из веб-браузера, терминала или текстовых редакторов/процессоров);
  • приоритетная поддержка multitran.com (поддержка офлайн-словарей хуже, чем в GoldenDict);
  • различные мелкие фишки, например, окно истории, открытое по F4, можно этой же клавишей и закрыть, а окно программы минимизируется после копирования терминов из статьи (опционально).

Из нововведений:

  • переход на Qt6;
  • изменения в логике, позволившие ускорить работу программы и упростить поддержку;
  • ограничение высоты строки для слишком длинных словарных вхождений (сейчас для них показывается всплывающее окно); в дальнейшем планируется обеспечить полный просмотр ячеек в качестве опции;
  • начальная поддержка демо-версии мультитрана (офлайн) на 1 млн терминов (пока только англо-русское направление, некоторые статьи и термины не видит);
  • переход на формат JSON для конфигурационного файла;
  • переработаны приоритизация/блокировка тематик и история просмотров;
  • прочие мелкие улучшения.

Источник: linux.org.ru

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