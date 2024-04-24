Mednafen 1.32.1

Тихо и незаметно вышла версия 1.32.1 мультисистемного эмулятора игровых консолей Mednafen. Mednafen использует множество различных «ядер» для эмуляции игровых систем, объединяя всё это в единую оболочку с минималистичным OSD-интерфейсом, возможностью игры по сети и широким спектром настроек.

В версии 1.32.1 исправлены проблемы с загрузкой образов в формате CloneCD и файлов WOZ для Apple 2 из несжатых zip-архивов, а также произведён обход бага GCC, ломающего код растеризации Saturn VDP1 при компиляции с определёнными флагами.

Версия 1.32.1 — это небольшое обновление для нестабильной, но мажорной версии 1.32-UNSTABLE, список изменений которой гораздо богаче. Вот основные из них:

Для выхода из Mednafen теперь по умолчанию используется только F12 (раньше он также закрывался по Esc), а Esc теперь закрывает консоль или текстовое окошко сетевой игры.

Добавлен аргумент командной строки -ovconfig для глобального переопределения настроек, загруженных из mednafen.cfg или заданных в командной строке, но которые в свою очередь могут быть переопределены более конктетными per-module и per-game конфигами.

Исправлена проблема выравнивания данных, из-за которой ломалось воспроизведение видео в формате QuickTime при использовании кодека CSCD (по умолчанию) с определенными комбинациями настроек видео и модуля эмуляции.

Добавлена настройка «input.grab.strategy» (значение по умолчанию «full»), которую можно установить в значение «auto», для включения минимального захвата системной клавиатуры и/или мыши, когда захват ввода включен, в зависимости от эмуляции виртуальной клавиатуры и/или виртуальной мыши/шарикового устройства.

Восстановлена поддержка Windows 2000, исправлена Windows-специфическая фатальная ошибка запуска, а также изменено поведение захвата Alt+Tab и AltGr в сборке для Windows.

Множество улучшений и изменений для Apple 2 .

. Для PS1 добавлена поддерка контроллера Pop’n Music от Konami.

добавлена поддерка контроллера Pop’n Music от Konami. Для SNES-Faust исправлена искажённая графика в «Marvelous» и «Bishoujo Janshi Suchie-Pai», а также графический глюк в виде чёрных линий в «Wordtris». Также заблокирована запись CPU в VRAM, что исправило визуальные глюки в некоторых моментах «Mazinger Z», «NBA Pro Basketball: Bulls vs Blazers», «Shin Nihon Pro Wrestling: Chou Senshi in Tokyo Dome», «Zen-Nihon Pro Wres». Данное изменение может поломать работу некоторых древних ромхаков.

исправлена искажённая графика в «Marvelous» и «Bishoujo Janshi Suchie-Pai», а также графический глюк в виде чёрных линий в «Wordtris». Также заблокирована запись CPU в VRAM, что исправило визуальные глюки в некоторых моментах «Mazinger Z», «NBA Pro Basketball: Bulls vs Blazers», «Shin Nihon Pro Wrestling: Chou Senshi in Tokyo Dome», «Zen-Nihon Pro Wres». Данное изменение может поломать работу некоторых древних ромхаков. Для Sega Saturn исправлены зависания в «Gal Jan», «Kanzen Chuukei Pro Yakyuu Greatest Nine», американской версии «Creature Shock: Special Edition» и европейских версиях «Magic Carpet», «Manx TT SuperBike» и «Revolution X», исправлен визуальный глюк с красными тенями в первой битве финального эпизода «Sakura Taisen», добавлена поддержка загрузки образов ромкартов размером до 48 МБ с расширением .ss, добавлена поддержка маршрутизации MIDI-выхода SCSP в stdout для вывода отладочного текста путем изменения значения новой настройки «ss.midi» на «stdout».

Источник: linux.org.ru