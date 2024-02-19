Meizu откажется от выпуска традиционных смартфонов и сосредоточит все усилия на искусственном интеллекте

Рынок смартфонов достиг определённой фазы зрелости и насыщения, о прежних темпах роста выручки мечтать уже не приходится, поэтому его участники пытаются найти новые бизнес-стратегии. Китайская компания Meizu объявила о радикальной смене курса: отныне все силы будут брошены на создание устройств с поддержкой функций искусственного интеллекта, традиционные смартфоны более разрабатываться не будут. Источник изображения: Meizu

Источник: 3dnews.ru