Мейнфреймы в массы: самый простой IBM LinuxONE 4 Express стоит всего $135 тыс.

IBM представила свой самый доступный мейнфрейм LinuxONE 4 Express, который, по словам компании, ориентирован на малые и средние предприятия. Система также подходит для прототипирования новых решений, в том числе с использованием ИИ. Как и более старшие версии, платформа отличается надёжностью, защищённостью и доступностью на уровне 99,999999 % и предоставляет возможности гибридного облака. IBM LinuxONE 4 Express поставляется в виде полностью готового к использованию стоечного решения, которое можно развернуть в имеющемся ЦОД и дополнить коммутаторами, узлами хранения и т.д. Младшая конфигурация стоит $135 тыс., но фактически для системы придётся докупить СХД, ОС, ПО и сервисы, так что финальная цена может быть существенно выше.

Источник: 3dnews.ru