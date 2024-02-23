Mercedes-Benz разочаровалась в электромобилях и расширяет линейку ДВС

Mercedes-Benz сдвинула свои цели по электрификации автомобилей на пять лет и заверила инвесторов, что продолжит совершенствовать модели двигателей внутреннего сгорания (ДВС), отметив более слабый, чем ожидалось, интерес к электромобилям. Компания сместила свой прогноз по срокам достижения электромобилями 50-процентной доли в глобальных продажах, включая гибриды, с 2025 на 2030 год. Источник изображения: unsplash.com

Источник: 3dnews.ru