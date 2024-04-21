Mercedes начала продавать в США автомобили, не требующие, чтобы водитель следил за дорогой

Mercedes стала первым в США автопроизводителем, начавшим продавать потребителям машины с автопилотом. По состоянию на 11 апреля в Калифорнии были выставлены на продажу 65 автомобилей с поддержкой этой технологии, сообщает Fortune. Машины с автопилотом третьего уровня также доступны в некоторых дилерских центрах Невады. Источник изображений: mercedes-benz.com

Источник: 3dnews.ru