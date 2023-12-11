Не особо заметно 29 ноября была выпущена новая версия свободного графического стека Mesa 23.3.0. Из важных событий особо выделяются следующие:

поддержка OpenGL ES 3.1 для драйвера Asahi;

поддержка расширения VK_EXT_pipeline_robustness Vulkan для драйвера Intel ANV Vulkan;

поддержка расширения VK_KHR_maintenance5 Vulkan для драйвера Radeon RADV Vulkan;

поддержка расширения VK_KHR_cooperative_matrix Vulkan для RADV/GFX11 hardware;

драйвер Asahi получил поддержку новых расширений OpenGL: GL_ARB_compute_shader; GL_ARB_shader_atomic_counters; GL_ARB_shader_image_load_store; GL_ARB_shader_image_size; GL_ARB_shader_storage_buffer_object; GL_ARB_sample_shading; GL_OES_sample_variables; GL_OES_shader_multisample_interpolation; GL_OES_gpu_shader5;

для платформ Android появилась поддержка EGL_ANDROID_blob_cache при отключенном дисковом кэшировании;

официальная поддержка одноплатного компьютера Raspberry Pi 5 с помощью драйверов v3d (OpenGL) и v3dv (Vulkan);

официальная поддержка драйвера NVK Vulkan, разработанного компанией Collabora для оборудования NVIDIA, недавно достигшего соответствия Vulkan v1.0;

прочие исправления по повышению производительности для большого количества существующих игровых проектов в Linux-системах.

Отдельно сообщается о различных улучшениях в графических драйверах Zink и Panfrost от Collabora, в драйверах RadeonSI и r600 для устаревших графических процессоров AMD Radeon.

Источник: linux.org.ru