Metacritic представил топ-20 игр года для Nintendo Switch — с первым местом никаких сюрпризов

Агрегатор рецензий Metacritic опубликовал список из 20 лучших игр, которые в уходящем году вышли на консоли Nintendo Switch. Как и в случае с топ-20 проектов для Xbox Series X и S, рейтинг формировался на основе средних оценок от профильных СМИ. Источник изображения: Nintendo

Источник: 3dnews.ru