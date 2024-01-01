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Metacritic представил топ-20 игр года для Nintendo Switch — с первым местом никаких сюрпризов

Агрегатор рецензий Metacritic опубликовал список из 20 лучших игр, которые в уходящем году вышли на консоли Nintendo Switch. Как и в случае с топ-20 проектов для Xbox Series X и S, рейтинг формировался на основе средних оценок от профильных СМИ. Источник изображения: Nintendo
Источник: 3dnews.ru

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