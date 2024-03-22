Micron показала огромные модули памяти MCRDIMM DDR5-8800 объёмом 256 Гбайт

Компания Micron показала на конференции Nvidia GTC 2024 необычные модули оперативной памяти MCRDIMM объёмом 256 Гбайт. Данные модули с большой высотой предназначены для нового поколения серверных систем, в том числе на базе будущих процессоров Intel Xeon Scalable Granite Rapids. Micron сообщила, что уже начала рассылать образцы заинтересованным покупателям. Источник изображений: Micron

Источник: 3dnews.ru