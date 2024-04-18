Micron получит от США субсидии в размере $6,1 млрд — об этом сообщат на следующей неделе

GlobalFoundries, Intel, TSMC и Samsung уже получили от властей США гарантии предоставления субсидий и льготных кредитов на строительство на территории страны новых предприятий, которые займутся выпуском чипов до конца текущего десятилетия. На очереди теперь остаётся Micron Technology, и Bloomberg сообщает, что соответствующее заявление будет сделано на следующей неделе. Источник изображения: Micron Technology

Источник: 3dnews.ru