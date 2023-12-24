Micron урегулировала давний судебный спор с Fujian, желая улучшить отношения с Китаем

Micron Technology урегулировала судебный спор с ключевым китайским конкурентом — компанией Fujian Jinhua Integrated Circuit, которую ранее обвинила в краже интеллектуальной собственности, пишет Bloomberg, объясняя этот шаг желанием американской компании восстановить заметно ухудшившиеся отношения с официальным Пекином. Источник изображения: Micron

Источник: 3dnews.ru