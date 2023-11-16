Microsoft анонсировала 128-ядерный Arm-процессор Cobalt 100 и ИИ-ускоритель Maia 100

В рамках конференции Ignite компания Microsoft анонсировала специализированный центральный процессор Cobalt 100, а также специализированный ускоритель вычислений Maia 100. Обе новинки предназначены для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом, а также работой облачных систем. Источник изображений: Microsoft

Источник: 3dnews.ru