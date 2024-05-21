Microsoft анонсировала планшет Surface Pro с Arm-процессоом Snapdragon X и множеством ИИ-функций

Microsoft представила новую версию планшета Surface Pro — она оснащена процессором Qualcomm Snapdragon X, который позволяет увеличить производительность устройства в отдельных задачах на величину до 90 % по сравнению с моделью предыдущего поколения. Также у новинки появилась поддержка 5G и расширенные возможности использования искусственного интеллекта — система относится к категории Copilot Plus PC. Источник изображения: Microsoft

Источник: 3dnews.ru