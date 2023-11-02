Microsoft без лишнего шума запустила в Израиле первый облачный регион Azure

Microsoft без особого ажиотажа запустила облачный регион Azure в Израиле. Официальный анонс был удалён. Сообщалось, что новый регион включает три зоны доступности Azure, которые предлагают клиентам дополнительную отказоустойчивость, поскольку регион обладает автономным питанием, сетью и системой охлаждения, создающими в комплексе дополнительную устойчивость к сбоям в ЦОД. Регион Центральный Израиль отражён на странице регионов Azure как активный. Хотя Microsoft была первым из американских облачных провайдеров, объявившим о планах запуска региона в Израиле, компания оказалась последней, кто фактически открыл облачный регион в этой стране. Microsoft объявила о планах открыть первые ЦОД в Израиле в 2020 году. Объекты предполагалось запустить в 2021 году в районе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом, но в 2021 году местная пресса сообщила о переносе открытия региона на начало 2022 года.

Источник: 3dnews.ru