Microsoft добавил поддержку systemd в WSL (Windows Subsystem for Linux)

Компания Microsoft объявила о реализации возможности использования системного менеджера systemd в Linux-окружениях, предназначенных для запуска в Windows с использованием подсистемы WSL. Поддержка systemd позволила снизить требования к дистрибутивам и приблизить предоставляемую в WSL среду к ситуации запуска дистрибутивов поверх обычного оборудования.

Ранее для работы в WSL дистрибутивы должны были использовать предоставляемый Microsoft обработчик инициализации, запускаемый под PID 1 и обеспечивающий настройку инфраструктуры для организации взаимодействия между Linux и Windows. Теперь вместо этого обработчика может использоваться штатный systemd.



Источник: opennet.ru