Microsoft добавила в Paint ИИ-генератор изображений по текстовому описанию или наброскам

Компания Microsoft расширила возможности по созданию изображений с помощью своего графического редактора Paint. Для этого в приложение добавили инструмент на основе искусственного интеллекта Cocreator, который может генерировать изображения на основе текстовых подсказок или набросков пользователя. Источник изображения: Devindra Hardawar / Engadget

Источник: 3dnews.ru