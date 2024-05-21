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Microsoft добавила в Paint ИИ-генератор изображений по текстовому описанию или наброскам

Компания Microsoft расширила возможности по созданию изображений с помощью своего графического редактора Paint. Для этого в приложение добавили инструмент на основе искусственного интеллекта Cocreator, который может генерировать изображения на основе текстовых подсказок или набросков пользователя. Источник изображения: Devindra Hardawar / Engadget
Источник: 3dnews.ru

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