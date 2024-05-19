Microsoft добавила в Windows 11 возможность создания 7z- и tar-архивов

В прошлом году Microsoft добавила поддержку форматов 7zip и tar в Windows 11, благодаря чему пользователи операционной системы могут распаковывать такие архивы без необходимости использования для этого сторонних приложений. Однако для создания архивов 7zip и tar до сих пор требуется наличие стороннего архиватора. Однако в скором времени это изменится. Дело в том, что Microsoft начала тестировать функцию создания архивов 7zip и tar в рамках программы предварительной оценки Windows Insider. Когда именно упомянутое нововведение станет общедоступным, не уточняется, но, вероятно, это будет зависеть от того, как пройдёт этап тестирования.

Источник: 3dnews.ru