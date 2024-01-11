Microsoft добавит ИИ даже в «Блокнот» — функция Cowriter поможет с обработкой текста

Похоже, что в этом году Microsoft планирует также активно интегрировать функции на основе искусственного интеллекта в свои продукты, как это было в году минувшем. На этой неделе стало известно о планах софтверного гиганта добавить в «Блокнот» для Windows 11 функцию под названием Cowriter, которая будет задействовать нейросети для корректировки текста. Источник изображения: @PhantomOcean3 / X

Источник: 3dnews.ru