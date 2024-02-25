Microsoft добавит в Windows 11 возможность «горячих обновлений» без перезагрузки ПК

Компания Microsoft тестирует новую процедуру установки обновлений для Windows 11, которая не будет требовать перезагрузки ПК после установки обновлений безопасности через «Центр обновления Windows», пишет портал Windows Central. Ожидается, что новая функция «горячих обновлений» будет реализована в Windows 11 версии 24H2, чей релиз состоится позже в этом году. Источник изображения: Microsoft

Источник: 3dnews.ru