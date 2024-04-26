Microsoft и IBM открыли код операционной системы MS-DOS 4.0

Спустя 10 лет с момента открытия кода MS-DOS 1.25 и 2.0 компания Microsoft объявила об открытии исходных текстов операционной системы MS-DOS 4.0, изначально выпущенной в 1988 году и разработанной совместно с IBM. Код открыт под лицензией MIT, которая позволяет свободно вносить изменения, распространять и использовать в своих продуктах. Кроме кода, в открытом доступе размещена документация и дисковые образы.

Продукт написан на ассемблере для процессоров 8086. Для запуска могут использоваться эмуляторы PCem и 86box. Выпуск MS-DOS 4.0 примечателен возможностью использования графического интерфейса и мыши, поддержкой дисковых разделов больше 32 МБ (до 2 ГБ), добавлением файлового менеджера DOSSHELL, поддержкой EMS (Expanded Memory Specification), командами FASTOPEN и FASTSEEK.