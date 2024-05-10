Microsoft исправила давнюю проблему со вставкой текста в Word

Поведение Microsoft Word при стандартной вставке в документ текста или изображения всегда было непредсказуемым. В любой момент могло измениться форматирование целого абзаца или даже всего текста, например, если вставить текст, написанный шрифтом, отличным от того, что используется в документе. Разработчики из Microsoft решили исправить это, благодаря чему пользователям будет удобнее редактировать документы в Word. Источник изображения: monticello / Shutterstock.com

Источник: 3dnews.ru