Microsoft исправила ошибку, из-за которой ломался Wi-Fi в Windows 11

Microsoft не потребовалось много времени для решения проблемы с нарушением работы Wi-Fi, которая возникла на некоторых компьютерах после установки декабрьского обновления для Windows 11 22H2 и Windows 11 23H2. Чуть более суток прошло с тех пор, как софтверный гигант подтвердил наличие проблемы, и теперь пользователям стал доступен патч, исправляющий ошибку, из-за которой может нарушаться работа Wi-Fi. Источник изображения: Microsoft

Источник: 3dnews.ru