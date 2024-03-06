Microsoft лишит Windows 11 поддержки Android-приложений в 2025 году

Около трёх лет прошло с тех пор, как Microsoft объявила о реализации возможности запуска Android-приложений в Windows 11, для чего в программную платформу была интегрирована подсистема Windows Subsystem for Android. Теперь же софтверный гигант принял решение о прекращении поддержки данной подсистемы с 5 марта 2025 года. Источник изображения: Microsoft

Источник: 3dnews.ru