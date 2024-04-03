Microsoft могла бы помешать китайским хакерам взломать почту правительства США в прошлом году

Компания Microsoft могла бы предотвратить прошлогоднюю хакерскую атаку на свои сервисы, в рамках которой злоумышленникам удалось получить доступ к содержимому почтовых ящиков госслужащих США, в том числе работающих в сфере национальной безопасности. Об этом сказано в опубликованном на этой неделе докладе Совета по оценке кибербезопасности (CSRB) США, входящего в состав Министерства внутренней безопасности (DHS). Источник изображения: Franz Bachinger / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru