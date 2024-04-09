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Microsoft на распутье: компания расширяет парк ЦОД, попутно пытаясь улучшить экоустойчивость

Не успевая один за другим анонсировать проекты расширения или постройки новых ЦОД, компания Microsoft, тем не менее, настаивает на своей приверженности «зелёной повестке». По данным DigiTimes, гиперскейлеру придётся столкнуться с рядом серьёзных вызовов, чтобы сохранить экологический баланс с учётом расширения своего бизнеса. Согласно заявлениям самой Microsoft, в последнее время ускоряется внедрение ИИ-решений, а интенсивность потребления ресурсов влияет на окружающую среду. Крупнейшим вызовом стало управление энергоснабжением с помощью ориентации компании на повышение энергоэффективности и использование малых языковых моделей (SLM) вместо больших (LLM). Тогда как OpenAI, одним из ключевых инвесторов которой является Microsoft, активно развивает именно LLM.
Источник: 3dnews.ru

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