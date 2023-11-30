Microsoft нацелилась запустить Game Pass на консолях PlayStation и Nintendo

Сервис Game Pass, предоставляющий подписчикам за фиксированную плату доступ к широкой библиотеке инди-игр и блокбастеров, стал визитной карточкой Xbox, но в будущем может появиться и на платформах конкурентов. Источник изображения: Steam (Koshigaya Crowe)

Источник: 3dnews.ru