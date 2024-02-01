Microsoft наймёт разработчиков для переписывания сервисов с C# на Rust

Судя по опубликованной вакансии архитектора ПО компания Microsoft намерена переписать с использованием языка Rust ключевые сервисы Microsoft 365, изначально написанные на языке C#. В объявлении упоминается создание новой команды разработчиков, которая будет заниматься внедрением Rust и его использованием в качестве основы для модернизации глобально масштабируемых сервисов. Ранее компания Microsoft задействовала язык Rust для разработки компонентов ядра Windows 11.



Источник: opennet.ru