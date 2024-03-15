Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Google Chrome попробовать Bing

Компания Microsoft запустила очередную кампанию по привлечению людей к собственным продуктам — у некоторых пользователей Google Chrome для операционной системы Windows стали появляться всплывающие окна с предложением попробовать Bing. Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru