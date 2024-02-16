Microsoft не будет выпускать приложение Xbox Cloud для iOS — его нельзя монетизировать

Microsoft в настоящее время не планирует выпускать приложение Xbox Cloud Gaming для iOS, поскольку не видит в нём возможностей для монетизации, заявил гендиректор подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) в интервью The Verge. Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru