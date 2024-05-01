Microsoft опубликовал открытый шрифт Cascadia Code 2404.23

Компания Microsoft представила новую версию открытого моноширинного шрифта Cascadia Code 2404.23, оптимизированного для использования в эмуляторах терминалов и редакторах кода. Шрифт примечателен поддержкой программируемых лигатур, позволяющих создавать новые глифы через комбинирование уже существующих символов. Подобные глифы поддерживаются в открытом редакторе Visual Studio Code и упрощают читаемость кода.

Это первое обновление проекта за последние два с половиной года. Исходные компоненты шрифта распространяются под лицензией OFL 1.1 (Open Font License), позволяющей неограниченно модифицировать шрифт, использовать его в том числе для коммерческих целей, печати и на сайтах в Web. Для загрузки предложены файлы в формате TrueType (TTF).

Из улучшений в новой версии отмечается добавление 1140 новых глифов, включающих изображения, применяемые в псевдографике и ASCII-арте, сегментированные цифры, разделённые на части блоки (квадранты, секстанты, октанты), элементы для компоновки крупного текста, а также некоторые символы, использовавшиеся на устаревших системах. Общее число глифов доведено до 9209. Также предложены варианты шрифта «Cascadia Code NF» и «Cascadia Mono NF», соответствующие шрифтам Nerd.