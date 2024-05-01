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Microsoft опубликовал открытый шрифт Cascadia Code 2404.23

Компания Microsoft представила новую версию открытого моноширинного шрифта Cascadia Code 2404.23, оптимизированного для использования в эмуляторах терминалов и редакторах кода. Шрифт примечателен поддержкой программируемых лигатур, позволяющих создавать новые глифы через комбинирование уже существующих символов. Подобные глифы поддерживаются в открытом редакторе Visual Studio Code и упрощают читаемость кода.

Это первое обновление проекта за последние два с половиной года. Исходные компоненты шрифта распространяются под лицензией OFL 1.1 (Open Font License), позволяющей неограниченно модифицировать шрифт, использовать его в том числе для коммерческих целей, печати и на сайтах в Web. Для загрузки предложены файлы в формате TrueType (TTF).

Из улучшений в новой версии отмечается добавление 1140 новых глифов, включающих изображения, применяемые в псевдографике и ASCII-арте, сегментированные цифры, разделённые на части блоки (квадранты, секстанты, октанты), элементы для компоновки крупного текста, а также некоторые символы, использовавшиеся на устаревших системах. Общее число глифов доведено до 9209. Также предложены варианты шрифта «Cascadia Code NF» и «Cascadia Mono NF», соответствующие шрифтам Nerd.

Microsoft опубликовал открытый шрифт Cascadia Code 2404.23
Microsoft опубликовал открытый шрифт Cascadia Code 2404.23
Microsoft опубликовал открытый шрифт Cascadia Code 2404.23
Microsoft опубликовал открытый шрифт Cascadia Code 2404.23
Microsoft опубликовал открытый шрифт Cascadia Code 2404.23


Источник: opennet.ru

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