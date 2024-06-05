Microsoft отключила от своих служб половину российских корпоративных клиентов

Начавшиеся 15 мая веерные отключения российских корпоративных клиентов от сервисов Microsoft продолжаются — к настоящему моменту доступа лишились уже более половины организаций. Об этом сообщает Telegram-канал поддержки клиентов ГК Softline. Источник изображения: efes / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru