Microsoft отключит функцию загрузки файлов по URL-адресам в OneDrive в конце месяца

Microsoft продолжает улучшать свой облачный сервис OneDrive, добавляя в него полезные функции, такие как ИИ-помощник Copilot. При этом софтверный гигант не забывает избавляться от устаревших и невостребованных функций. Одним из непопулярных инструментов OneDrive является возможность загрузки файлов в облачное пространство с удалённого сервера по URL-адресам, поэтому Microsoft решила от него избавиться. Источник изображения: Windows / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru