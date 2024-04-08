Microsoft откроет центр разработки ИИ в Лондоне под руководством Джордана Хоффмана

Microsoft объявила о создании центра искусственного интеллекта (ИИ) в Лондоне, который возглавит Джордан Хоффман (Jordan Hoffmann), выдающийся учёный в области ИИ из стартапа Inflection AI. Этот шаг стал частью стратегии Microsoft по развитию потребительских ИИ-технологий и укреплению позиций в гонке за доминирование в этой области. Источник изображения: Placidplace / Pixabay

Источник: 3dnews.ru