Microsoft переработала интерфейс установки Windows — впервые более чем за десятилетие

Процесс установки Windows на компьютер выглядит почти одинаково вот уже более десяти лет — со времён Windows 8. Но в свежей сборке Windows 11 для инсайдеров на канале Canary установочный интерфейс получил радикально преображённый внешний вид; отмечено и множество других изменений, сообщает XDA Developers. Источник изображений: xda-developers.com

Источник: 3dnews.ru